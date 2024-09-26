Русофобский скандал в Литве: предложение расстрела родителей за русские фильмы и песни Ольга ВайленкоВ последние дни Литва оказалась в центре общественного обсуждения из-за высказываний местного телеведущего Альгиса Раманаускаса.
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