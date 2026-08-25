НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана

Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело вторичные санкции против физических лиц, организаций и судов, которые, по мнению Вашингтона, помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти и приобретать ядерные и ракетные технологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии