Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело вторичные санкции против физических лиц, организаций и судов, которые, по мнению Вашингтона, помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти и приобретать ядерные и ракетные технологии.