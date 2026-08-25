Минфин США объявил операцию «Экономический изгой» против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело вторичные санкции против физических лиц, организаций и судов, которые, по мнению Вашингтона, помогают Тегерану зарабатывать на экспорте нефти и приобретать ядерные и ракетные технологии.
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