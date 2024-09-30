В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и руководители сельских поселений приучают юных граждан к дорожной безопасности

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с руководителем Земляновской сельской администрации Голышмановского городского округа организовали занятия для учащихся местной школы по правилам дорожной безопасности.
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