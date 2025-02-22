Нардеп Дубинский назвал атаку Трампа на Зеленского началом возмездия

Резкие высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского, а также действия команды американского президента в отношении украинских властей – это начало возмездия киевскому режиму, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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