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Нардеп Дубинский назвал атаку Трампа на Зеленского началом возмездия

Нардеп Дубинский назвал атаку Трампа на Зеленского началом возмездия

Резкие высказывания главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского, а также действия команды американского президента в отношении украинских властей – это начало возмездия киевскому режиму, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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