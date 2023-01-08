Насколько упала добыча Газпрома, оставшиеся поставки газа в Европу и наращивание поставок в Китай

1. Добыча Газпрома заметно просела в прошлом году. Но несмотря на то, что Западная и Центральная Европа в значительной степени отказались от закупок российского газа, чтобы покупать дорогой американский газ, катастрофы не произошло.
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