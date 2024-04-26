В ЯНАО найденная рыбаками «нефть» в проруби оказалась водорослями

На реке Салета в ЯНАО обнаружили прорубь, в которой вместо воды якобы была нефть. После сообщений в соцсетях об «утечке нефтепродуктов» специалисты обследовали водоем и выяснили, что это водоросли, сообщил telegram-канал «Мой Ямальский район».