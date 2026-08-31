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Царьград

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Шохин предложил пересмотреть экономическую модель России

Шохин предложил пересмотреть экономическую модель России

Олег Сысуев заявил о необходимости учитывать геополитическую ситуацию в экономических моделях. Александр Шохин предложил заменить «семь столпов» экономической модели тремя «китами» на Восточном экономическом форуме-2026.

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