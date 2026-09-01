Представлен Lexus NX 2027: совершенно новый интерьер как у нового Lexus ES и улучшенные гибридные системы

Toyota RAV4 на максималках Lexus представил обновленную версию кроссовера NX. Автомобиль не сильно изменился внешне, но получил совершенно новый интерьер и модернизированные гибридные силовые установки.
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