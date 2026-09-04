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Китай довел до ума американскую мечту

Китай довел до ума американскую мечту

Крайне неудачная для Трампа по своим результатам спецоперация «Эпическая ярость» показала всему миру, что ВМС США больше не являются неотразимым аргументом в Мировом океане.

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