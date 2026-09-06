ВС РФ взяли под контроль ключевые маршруты техники ВСУ у Орехова

Российские военнослужащие взяли под контроль ключевые маршруты движения техники ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.
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