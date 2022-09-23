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Царьград

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На Кубани уточнили время голосования для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

На Кубани уточнили время голосования для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

На Кубани участки для голосования на референдумах жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут работать с 23 по 27 сентября.

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