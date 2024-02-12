Песков: Путин проведет совещание по экономическим вопросам и даст оценку ситуации

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сегодня, в понедельник, 12 февраля, президент Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам и даст оценку ситуации.
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