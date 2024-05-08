Трамп: В США стекаются мигранты из тюрем и психбольниц

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила, что стране нужны открытые границы, из-за чего в США проникают множество нелегальных мигрантов, среди которых есть бывшие заключенные и пациенты психиатрических больниц.
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