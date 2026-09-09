«Синоним чемпионского баскетбола». «Лейкерс» представят статую Фила Джексона в апреле 2027 года

«Лейкерс» отметят вклад тренера Фила Джексона в свою историю статуей перед ареной клуба. Джексон отработал 11 сезонов в команде, добившись 7 финалов и 5 титулов.
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