Важное действие по утрам, о котором многие забывают: зачем нужно чистить налет на языке и как правильно это делать

Чистите зубы два раза в день — и утром, и вечером? Отлично! Но этого мало. Нужно же еще очистить и язык, ведь на нем содержится наибольшее количество бактерий по сравнению с другими частями ротовой полости.
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