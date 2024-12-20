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Важное действие по утрам, о котором многие забывают: зачем нужно чистить налет на языке и как правильно это делать

Важное действие по утрам, о котором многие забывают: зачем нужно чистить налет на языке и как правильно это делать

Чистите зубы два раза в день — и утром, и вечером? Отлично! Но этого мало. Нужно же еще очистить и язык, ведь на нем содержится наибольшее количество бактерий по сравнению с другими частями ротовой полости.

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людмила бер
Простая чайная ложка, прекрасно очищает язык... полоскать лучше теплой водой с солью...
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