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Daily Moscow

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В Дарвиновском музее 13 сентября пройдет тематический день «Сила кератина»

В Дарвиновском музее 13 сентября пройдет тематический день «Сила кератина»

В воскресенье, 13 сентября, Дарвиновский музей проведет тематический день «Сила кератина». В программу войдут встреча с живыми летучими мышами, квест, мастер-классы, викторина, семейная игротека и бесплатная экскурсия по выставке.

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