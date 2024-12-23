Россияне попросили бы у Деда Мороза победу в СВО. По крайней мере, так утверждает ВЦИОМ, которому, мы, конечно же верим.
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Россияне попросили бы у Деда Мороза победу в СВО. По крайней мере, так утверждает ВЦИОМ, которому, мы, конечно же верим.