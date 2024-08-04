Денис Глушаков: «Зениту» предстоят болезненные падения

Полузащитник «Химок» поделился впечатлениями от старта петербургской команды в этом сезоне.‎‎ Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков в интервью изданию «РБ Спорт» рассказал о первых матчах команды из Санкт-Петербурга в сезоне-2024/25.