Денис Глушаков: «Зениту» предстоят болезненные падения

Полузащитник «Химок» поделился впечатлениями от старта петербургской команды в этом сезоне. Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков в интервью изданию «РБ Спорт» рассказал о первых матчах команды из Санкт-Петербурга в сезоне-2024/25.
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