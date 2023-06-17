Во Львове пушкинистов обвинили в "работе на Россию"

Главу поэтического объединения Александра Косторного обвинили в государственной измене.На Украине возбудили уголовное дело за государственную измену в отношении 72-летнего Александра Косторного, возглавляющего общество пушкинистов во Львове.
Главу поэтического объединения Александра Косторного обвинили в государственной измене.На Украине возбудили уголовное дело за государственную измену в отношении 72-летнего Александра Косторного, возглавляющего общество пушкинистов во Львове.
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