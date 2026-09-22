Номера с жирным шрифтом и другие «лайфхаки»: когда штраф, а когда — лишение прав?

В Москве водителя на полгода лишили прав за езду с номерами, выполненными жирным шрифтом. На первый взгляд, кажется, что это всего лишь незначительное отклонение от стандарта, но инспекторы и суд посчитали такие знаки подложными — и это уже серьезное нарушение, грозящее лишением водительского удостоверения.