Номера с жирным шрифтом и другие «лайфхаки»: когда штраф, а когда — лишение прав?

В Москве водителя на полгода лишили прав за езду с номерами, выполненными жирным шрифтом. На первый взгляд, кажется, что это всего лишь незначительное отклонение от стандарта, но инспекторы и суд посчитали такие знаки подложными — и это уже серьезное нарушение, грозящее лишением водительского удостоверения.
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