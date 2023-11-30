Прямое авиасообщение между Москвой и Гаваной возобновится в декабре

Возобновление прямых авиарейсов между Москвой и Гаваной, а также установление авиасообщения между Санкт-Петербургом и кубинским островом Кайо-Коко планируется к концу декабря текущего года, пишут «Известия».
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