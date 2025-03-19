Эксперт рассказал, почему Трамп отказался от общения с прессой после звонка Путину

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. После общения по телефону с главой Российской Федерации Дональд Трамп намеревался организовать встречу с журналистами, но в итоге в администрации Белого дома отказались от этой идеи и опубликовали официальное сообщение.
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