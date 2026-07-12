Календарь сегодня поднялся до рассвета, натянул резиновые сапоги, взял удочку и молча ушёл к реке – имеет право, воскресенье.
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Календарь сегодня поднялся до рассвета, натянул резиновые сапоги, взял удочку и молча ушёл к реке – имеет право, воскресенье.
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