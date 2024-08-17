Тутта Ларсен приступила к работе над циклом документальных фильмов

Идея о запуске проекта «Счастливы по-разному» возникла у Тутты несколько лет назад. Тогда среди ее знакомых появилась семейная пара, которая пережила крайне сложный момент в своей жизни, однако смогли сохранить семью.
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