На каток — без коньков: как москвичи в Солнцево обороняются от детей мигрантов

Виктор Борисов

Повторяю для Вас очевидные вещи...Анализируйте общую ситуацию...Основная масса мигрантов - это низкоквалифицированные этнически культурно чуждые с минимальным правосознанием кишлачники....Рождаемость их зашкаливает в России... Идет образование национальных азиатских анклавов в русских городах...Кишлачницы паразитируют на нашей социальной системе Идет превращение нашей Родины в огромное отсталое среднеазиатское государство.... Текущая власть разрушает Великое государство - грубо и резко разрушает КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКИЙ БАЛАНС !!!!! в стране - что ведет к гибели тысячелетнего российского государства в будущих гражданских войнах между остатками местного населения и потомками мигрантов. Что за позорные соглашения о безвизовом въезде Мигрантов из средней Азии заключены? Почему так легко идет раздача гражданства РФ малограмотным жителям среднезиатских кишлаков? Большинству мигрантов глубоко плевать на все Российские традиции и государственный русский язык, им плевать на российские законы- главное для них это этническая солидарность и продвижение зачастую самых дремучих религиозные взгляды, История ничему не учит. Не учит власть никаких международных уроков и внутренних уроков -например моментально забыто уничтожение людей в Крокусе большой бандой мигрантов, им плевать на опыт страшной этнической войны в Югославии...на примеры превращения Французского Парижа в мигрантскую свалку с поджогами сотен автомобилей. примеры уничтожения Сербов в Косово, забыло страшную резню в Таджикистане и многое другое.... Придет время и кремлевский полк будет состоят из одних таджиков-ваххабитов при такой политике