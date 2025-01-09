Частный конфликт на дворовом катке стал темой номер один в чатах жителей столичного микрорайона Солнцево и благодаря жарким обсуждениям в соцсетях и СМИ привел к обострению межнациональных отношений.
На каток — без коньков: как москвичи в Солнцево обороняются от детей мигрантов
Комментарии
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Виктор Борисов
Повторяю для Вас очевидные вещи...Анализируйте общую ситуацию...Основная масса мигрантов - это низкоквалифицированные этнически культурно чуждые с минимальным правосознанием кишлачники....Рождаемость их зашкаливает в России... Идет образование национальных азиатских анклавов в русских городах...Кишлачницы паразитируют на нашей социальной системе Идет превращение нашей Родины в огромное отсталое среднеазиатское государство.... Текущая власть разрушает Великое государство - грубо и резко разрушает КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКИЙ БАЛАНС !!!!! в стране - что ведет к гибели тысячелетнего российского государства в будущих гражданских войнах между остатками местного населения и потомками мигрантов. Что за позорные соглашения о безвизовом въезде Мигрантов из средней Азии заключены? Почему так легко идет раздача гражданства РФ малограмотным жителям среднезиатских кишлаков? Большинству мигрантов глубоко плевать на все Российские традиции и государственный русский язык, им плевать на российские законы- главное для них это этническая солидарность и продвижение зачастую самых дремучих религиозные взгляды, История ничему не учит. Не учит власть никаких международных уроков и внутренних уроков -например моментально забыто уничтожение людей в Крокусе большой бандой мигрантов, им плевать на опыт страшной этнической войны в Югославии...на примеры превращения Французского Парижа в мигрантскую свалку с поджогами сотен автомобилей. примеры уничтожения Сербов в Косово, забыло страшную резню в Таджикистане и многое другое.... Придет время и кремлевский полк будет состоят из одних таджиков-ваххабитов при такой политике
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6 час.
b
borzov
Правда, многие сомневаются, что бытовые конфликты могут стать поводом для выселения из РФ. Речь, скорее всего, идет о тяжких и особо тяжких преступлениях....так и за тяжкие преступления никого не высылают, случается, что могут пожурить и отпустить, такое вот у нас правосудие. А если, вдруг отсидит, то перед выходом из зоны его еще и наградят гражданством РФ. Вот такие у нас, БЛЯДЬ, в правоохренительных органах люибители мастурбекщины и кавказоидщины. Гнать всю эту шваль черножопую из РФ вместе с их лоббистами (коррупционерами, то бишь)
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6 час.
Коська
Друзья! Как говаривал один великий БИТИЁ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ!!!!! БИТИЁЁЁЁ!!!! Другого эти чурки не понимают!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
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