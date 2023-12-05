Чемпионат идей: победил проект национальной одежды

В Российском фонде культуры в третий раз прошел чемпионат «История будущего» Чемпионат «История будущего», который год от года набирает обороты и в этом году вышел на международный уровень, — это не спортивное состязание, а конкурс проектов, разработанных студенческими командами.
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