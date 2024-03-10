В Краснодарском крае хотят установить памятник Евгению Пригожину

Елена Копылова/РИА Новости Памятник руководителю и командиру «Группы Вагнера», Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, могут установить на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае.