В Краснодарском крае хотят установить памятник Евгению Пригожину

Елена Копылова/РИА Новости Памятник руководителю и командиру «Группы Вагнера», Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, могут установить на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае.
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