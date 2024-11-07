Газете Кондопожского ЦБК – 95 лет

В далеком 1929 году СМИ комбината носило имя «Кондопожский бумажник». Сегодня печатное издание «Авангард Плюс», еженедельно выходящее тиражом в 1700 экземпляров, отмечает свой солидный юбилей История Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (КЦБК, входит в группу компаний «Карелия Палп») неразрывно связана с производственной газетой, первый номер которой вышел в год основания предприятия – 95 лет назад.