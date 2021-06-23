Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 1248 новых случаев

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 411, в городе Алматы – 117, в городе Шымкенте – 64, в Акмолинской области – 32, в Актюбинской области – 32, в Алматинской области – 28, в Атырауской области – 50, в ВКО – 70, в Жамбылской области – 24, в ЗКО – 88, в Карагандинской области – 146, в Костанайской области – 30, в Кызылординской области – 28, в Мангистауской области – 46, в Павлодарской области – 46, в СКО – 13, в Туркестанской области – 21.