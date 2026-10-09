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Тульские новости

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Губернатор Тульской области предложил создать три рабочие группы по спорту

Губернатор Тульской области предложил создать три рабочие группы по спорту

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил создать три новые рабочие группы: по развитию адаптивного спорта, медиа сопровождению и привлечению зрителей на спортивные мероприятия.

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