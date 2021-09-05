Зеленский и Холокост

Наталия Ефимова Я девушка в целом не кровожадная, но вчера с зубовным скрежетом ждала, что под Зеленским в американском музее Холокоста раздвинется пол, и черти на глазах всего прогрессивного человечества с веселым гиканьем унесут его прямо в ад.