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Зеленский и Холокост

Зеленский и Холокост

Наталия Ефимова Я девушка в целом не кровожадная, но вчера с зубовным скрежетом ждала, что под Зеленским в американском музее Холокоста раздвинется пол, и черти на глазах всего прогрессивного человечества с веселым гиканьем унесут его прямо в ад.

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Серж Южанин
Ваша Светлость
Зевинский - подонок! Надо же - жыдовец-фашист, чудны дела твои, Господи... Удивляет одно, почему его до сих пор не прикопали в каком-нить овраге? Впрочем, хахлы щеневмерлые такие же падлы, нет там людей, твари, гниды есть, людей нет!
Oleh Hello
Отлично сказано! Когда будете бомбить и жечь напалмом фашистских йудо-бандеровцев? Но почемуто в СМИ нет новостей о расстреляном коррупционере к выборам. Можно ведь одного хотя бы расстрелять, нет? Сделать показательно, чинно, холодно! Так нет, государственная машина перед выборами свою нечеловечность проявила только по отношению к комику кавказском национальности - за все неудачи властей, партии и Правителя отвечает вот этот персонаж. Это если дать оценку в политической плоскости)
Ваша Светлость
ПНХ!
Iness Aartee
Ему уже ничего не помржет

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