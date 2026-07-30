Депутат Говырин: с 1 августа налоги будут приходить на «Госуслуги» автоматически

В августе изменятся несколько привычных процедур, связанных с налогами, социальными льготами и обслуживанием многоквартирных домов, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).