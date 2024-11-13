В работе «Прииска Усть-Кара» выявлено более 60 нарушений

В Забайкальском крае выявлены нарушения в работе золотодобывающей компании АО «Прииск Усть-Кара». Региональное Управление Росприроднадзора провело внеплановые выездные проверки и обнаружило 66 нарушений требований природоохранного законодательства.
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