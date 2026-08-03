💪Россияне начали охлаждать квартиры мусорными пакетами — умельцы протягивают целые трубы из мешков от вентиляторов или кондиционеров прямо до кроватей.
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💪Россияне начали охлаждать квартиры мусорными пакетами — умельцы протягивают целые трубы из мешков от вентиляторов или кондиционеров прямо до кроватей.
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