До пикового максимума Bitcoin с момента халвинга осталось 480 дней

Аналитики IntoTheBlock прогнозируют, что бычий цикл Bitcoin продолжится в 2025 году. Исторические циклы как индикатор: Влияние халвинга: Аналитики отмечают, что после халвинга Биткоина обычно следует период роста цены.
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