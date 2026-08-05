Госдеп США обсудил с Лондоном роль Европы в безопасности региона

Госсекретарь Марко Рубио и Эд Милибэнд обсудили укрепление роли Европы в обеспечении безопасности. Подтверждена приверженность безопасному проходу через Ормузский пролив и предотвращению разработки ядерного оружия Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии