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Царьград

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Госдеп США обсудил с Лондоном роль Европы в безопасности региона

Госдеп США обсудил с Лондоном роль Европы в безопасности региона

Госсекретарь Марко Рубио и Эд Милибэнд обсудили укрепление роли Европы в обеспечении безопасности. Подтверждена приверженность безопасному проходу через Ормузский пролив и предотвращению разработки ядерного оружия Ираном.

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