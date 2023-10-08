СВО- все плюсы

Спецоперация России: факты против домыслов Почему спецоперация была неизбежна? Еще в 2007 г. в своей знаменитой «Мюнхенской речи» Владимир Путин обозначил базовое несовпадение национальных интересов России и однополярной политики Запада, направленной на подчинение своему тотальному влиянию всех стран и народов: «Для современного мира однополярная модель не только неприемлема,.
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