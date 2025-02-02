Умер актер, второй режиссер творческого объединения «Экран» Виктор Савкин

Скончался актер, режиссер, член Союза кинематографистов России Виктор Савкин.«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», - говорится в некрологе а Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.