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Умер актер, второй режиссер творческого объединения «Экран» Виктор Савкин

Скончался актер, режиссер, член Союза кинематографистов России Виктор Савкин.«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Савкина Виктора Ивановича», - говорится в некрологе а Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

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