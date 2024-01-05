Собянин: В 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Москва реализует крупнейшую в своей истории программу модернизации инфраструктуры медицинских учреждений — о ее итогах и планах в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии