Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Как говорится: "Чья бы корова...".Собянин заявил о ...
  • А Кудасов
    Какие умные: новое закупить за счёт бюджета пополняемый периферией, а старое отправить ( можно и продать) на ту же пе...Депутат МГД Артем...
  • Виктор Тимошевский
    А она кто? А,жена Пескова.Ну тогда да.Сейчас все жены чиновников из окружения дадут интервью. А навке ,конечно как же...Татьяна Навка под...

Собянин: В 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения

Собянин: В 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Москва реализует крупнейшую в своей истории программу модернизации инфраструктуры медицинских учреждений — о ее итогах и планах в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх