СМИ: Запад хочет захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии

Активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков "Белорусского добровольческого корпуса" План оппозиции и её кураторов с Запада предполагает заход в Белоруссию вооружённых групп из Польши, Литвы и с Украины, сообщает местный телеканал ОНТ.