СМИ: Запад хочет захватить четыре участка на юго-западе Белоруссии

Активная фаза подразумевает вторжение в страну боевиков "Белорусского добровольческого корпуса" План оппозиции и её кураторов с Запада предполагает заход в Белоруссию вооружённых групп из Польши, Литвы и с Украины, сообщает местный телеканал ОНТ.
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