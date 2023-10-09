В Воронеже задержали отца-педофила, он подозревается в сексуальном насилии над 10-летней дочкой

Как сообщает издание «Вести Воронеж», житель Северного микрорайона города Воронеж задержан полицией, извращенцу было предъявлено обвинение в совершении сексуального насилия над дочерью десяти лет от роду.
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