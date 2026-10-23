“Sen. Darline Graham (R-SC) did not raise her objections to President Donald Trump waiving bipartisan Russia sanctions named after her late brother during a campaign visit from Trump to support her election and a subsequent ride with him to Washington on Air Force One,” the Washington Examiner reports.
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