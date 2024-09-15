Белый дом: Байден сосредоточится на помощи Украине в конце президентского срока

Global Look Press/White House В оставшиеся месяцы своего президентского срока американский лидер Джо Байден намерен сосредоточиться на поддержке Украины, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции в Киеве по видеосвязи.