Белый дом: Байден сосредоточится на помощи Украине в конце президентского срока

Global Look Press/White House В оставшиеся месяцы своего президентского срока американский лидер Джо Байден намерен сосредоточиться на поддержке Украины, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции в Киеве по видеосвязи.
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