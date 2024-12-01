Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Дубков
    Айдер Муждабаев настоящий хохолПредставители ант...
  • Анатолий Анатольев
    Ч.Т.Д. - и ОНО кормила всю РОССИЮ?????!!! ЭТО ЗЛО может только НЫТЬ и истерику закатывать! Скачите дальше к правому с...Представители ант...
  • Анатолий Страшко
    Нет украинцев, есть окраинцы. Окраинцы России . Да, положение у них всегда было не простое. Ведь граничат с такими со...Представители ант...

Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Абхазия находится на грани энергетического коллапса, но оппозиция, которая фактически захватила контроль над госаппаратом и депутатским корпусом, продолжает диктовать свою волю, призывая полностью и окончательно отказаться от инвестиционного соглашения с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Эта  оппозиция никогда не умела работать. только власть требует.
Ответить
15 час.
лл
лина любимцева
ЗАПАД целеустремленно и неустанно отрывает Кавказ от России... Грузия... Абхазия... Армения....  А мы только и делаем, что  &quot;никуда  не вмешиваемся&quot;... РАЗ НЕ ВМЕШАЕМСЯ МЫ, ВМЕШАЮТСЯ К НАМ!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх