Оппозиция толкает Абхазию к энергетической катастрофе. Дальше – отрыв от России

Эта оппозиция никогда не умела работать. только власть требует.

лл

лина любимцева

ЗАПАД целеустремленно и неустанно отрывает Кавказ от России... Грузия... Абхазия... Армения.... А мы только и делаем, что "никуда не вмешиваемся"... РАЗ НЕ ВМЕШАЕМСЯ МЫ, ВМЕШАЮТСЯ К НАМ!!