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Джейлен Саггс исполнил ключевые 3-очковый и перехват в концовке матча с «Уорриорз»

Джейлен Саггс исполнил ключевые 3-очковый и перехват в концовке матча с «Уорриорз»

Разыгрывающий «Орландо» Джейлен Саггс стал героем концовки матча с «Голден Стэйт» (130:129). За 37,1 секунды до сирены Саггс исполнил 3-очковый при счете 126:126 с сопротивлением Клэя Томпсона.

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