Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом» после его оговорки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила насчёт оговорки главы США Джо Байдена, который во время саммита НАТО ошибся и предоставил слово «президенту Путину» вместо Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии