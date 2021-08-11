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24.kg: милиция Бишкека возбудила уголовное дело по нападению на русскоговорящую девушку-продавца

24.kg: милиция Бишкека возбудила уголовное дело по нападению на русскоговорящую девушку-продавца

© РИА Новости / Акылбек БатырбековПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает киргизское издание 24.

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