24.kg: милиция Бишкека возбудила уголовное дело по нападению на русскоговорящую девушку-продавца

© РИА Новости / Акылбек БатырбековПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Милиция Бишкека возбудила уголовное дело по статье хулиганство в связи с нападением на сотрудницу торгового центра за разговор на русском языке, сообщает киргизское издание 24.