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Россия планирует провести масштабный обмен женщинами-военнопленными с Киевом

Россия планирует провести масштабный обмен женщинами-военнопленными с Киевом

Омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец сообщил о том, что Москва планирует провести обмен женщинами-военнопленными с Киевом.

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