Украина должна стать частью Союзного государства России и Белоруссии, потому что она всегда, исторически, духовно, культурно и экономически, была частью общего пространства, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Депутат Рады призвал Украину создать Союзное государство с РФ и Белоруссией
Комментарии
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Eduard
Молодец!Европа современная это огромная афера! Украинцы это как ни кто понимают.Дело не в Россииа их наивных, а также Европы котграя Майдан им устроила.Все пепевороты заканчиваются одинаково-Граждаская война! Западная Украина напала еа Восточную,так везде!
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10 час.
Eduard
Жители Львова не все украинцы,а преступная её часть!
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10 час.
Eduard
В СССР жили не тужили,как Европа появилась,начались конфликты.Что смешно,даже чурбаны Востока хотят стать Европой! Восток и Запад не одно и тоже.Странно,что страны Африки молчат,не хотят быть Европой!Максимально им пообещают.но не возьмут!
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10 час.
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