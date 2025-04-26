Eduard

Молодец!Европа современная это огромная афера! Украинцы это как ни кто понимают.Дело не в Россииа их наивных, а также Европы котграя Майдан им устроила.Все пепевороты заканчиваются одинаково-Граждаская война! Западная Украина напала еа Восточную,так везде!