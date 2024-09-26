Начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонского вымирата, который когда-то был цветущей республикой СССР, генерал-майор Вахур Карус, сделал грозное заявление о готовности страны нанести предварительный удар по России, если появятся признаки подготовки к нападению на государства НАТО.
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